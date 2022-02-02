Türkiye Bursa'da feci kaza! TIR ile otomobil kafa kafaya çarpıştı

Bursa'da feci kaza! TIR ile otomobil kafa kafaya çarpıştı

Türkiye

Bursa'da feci kaza! TIR ile otomobil kafa kafaya çarpıştı

Bursa'da Erkan Aktaş kullandığı aracın direksiyon hakimiyetini kaybedince karşı yönden gelen Cumhur Ç. yönetimindeki TIR ile çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Aktaş hayatını kaybetti.

02 Şubat 2022, Çarşamba 08:37 Son Güncelleme:
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Kaza, saat 02.00 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Ahıska Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erkan Aktaş idaresindeki 16 ASG 961 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yönden gelen Cumhur Ç. idaresindeki TIR ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle Aktaş otomobilde sıkışarak hayatını kaybetti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrollerde Aktaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Aktaş'ın sıkışan cansız bedeni ise itfaiye ekiplerinin 1 saat süren kurtarma çalışmalarının ardından çıkarıldı. Aktaş'ın cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Kazayla alakalı tahkikat başlatıldı. Öte yandan çarpışmanın şiddetiyle otomobil hurdaya dönerken bazı parçalar ve motoru yola fırladı.


İHA


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