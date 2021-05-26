Türkiye Bursa'da feci olay! Kardeşini vurup, intihar etti

Bursa'da feci olay! Kardeşini vurup, intihar etti

Türkiye

Bursa'da feci olay! Kardeşini vurup, intihar etti

Bursa'da Hasan Ateşli, evinin balkonunda tartıştığı kardeşi İbrahim Ateşli'yi öldürdükten sonra intihar etti.

26 Mayıs 2021, Çarşamba 11:32 Son Güncelleme:
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Nilüfer ilçesi Beşevler Mahallesi Beşevler Caddesi’nde bugün saat 09.30 sıralarında Hasan Ateşli, kardeşi İbrahim Ateşli’nin evine gitti. Ağabey- kardeş arasında balkonda, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Hasan Ateşli, belinden çıkardığı ruhsatlı tabancayla kardeşi İbrahim’i vurdu. İbrahim Ateşli kanlar içinde yere yığılırken, Hasan Ateşli bu kez silahı kendi başına dayayıp, tetiği çekti.

Silah seslerini duyan komşular, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Hasan ve İbrahim Ateşli kardeşlerin yaşamını yitirdiği tespit edildi.

İki kardeşin cansız bedenleri, yapılan incelemenin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp morguna gönderildi.

Hasan Ateşli’nin evli ve 2 çocuk babası olduğu, İbrahim Ateşli’nin ise ablasıyla birlikte yaşadığı bildirildi. Olay yerine gelen Hasan Ateşli'nin eşi S.A. ise sinir krizi geçirdi.

Mehmet İNAN- Semih ŞAHİN/BURSA, (DHA)

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