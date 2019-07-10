Bursa İnegöl'de bir inşaatta çalışan İsmail Albayrak, asansör boşluğundaki su birikintisine basınca kaçak elektrik akıma kapıldı.

İşçinin yardımına inşaatta çalışan arkadaşları koştu. Ağır yaralanan Albayrak, özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne götürüldü.

Albayrak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

DHA