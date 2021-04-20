Türkiye Bursa'da feci ölüm! TIR üzerine devrildi, otomobil yandı...

Bursa'da feci ölüm! TIR üzerine devrildi, otomobil yandı...

Türkiye

Bursa'da feci ölüm! TIR üzerine devrildi, otomobil yandı...

Bursa’da, kontrolden çıkan TIR'ın üzerine devrildiği, seyir halindeki otomobilin sürücüsü Selahattin Sevimli (38), hayatını kaybetti. TIR'daki 2 kişi de yaralanırken, kaza sonrası otomobilde yangın başladı. Alevler, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Kaza yeri, dronla havadan görüntülenirken, bazı kişilerin inşaat halindeki 3 katlı binaya çıkıp, bölgedeki çalışmaları izlemesi dikkat çekti.

20 Nisan 2021, Salı 16:13 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Kaza, saat 13.30 sıralarında, Orhangazi ilçesi Yeniköy kavşağında meydana geldi. Yakup Işık’ın (38) kullandığı 16 AHV 969 plakalı, sunta yüklü TIR, Selahattin Sevimli yönetimindeki 10 SB 690 plakalı otomobilin üzerine devrildi. Seyir halindeki otomobil, kazanın ardından alev aldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Kazada, Yakup Işık ile TIR’da bulunan Sadık Karahasan (57) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


TIR’ın dorsesinin altında kalan otomobil ise vinçle çıkarıldı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, otomobil sürücüsü Selahattin Sevimli’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Sevimli’nin cesedi, itfaiye ekiplerince sıkıştığı araçtan çıkarıldı. Sevimli’nin cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından Orhangazi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

KAZA YERİ, DRONLA HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Kaza nedeniyle Bursa-Yalova kara yolu, bir süre trafiğe kapandı. Kaza nedeniyle oluşan uzun araç kuyruğu, dronla havadan görüntülendi. Çevredeki bazı kişilerin de inşaat halindeki 3 katlı binaya çıkıp, bölgedeki çalışmaları izlemesi dikkat çekti. TIR ve otomobilin çekiciyle kaldırılmasının ardından kara yolu, 1,5 saat sonra trafiğe yeniden açıldı.

Hasan BOZBEY/DHA

Yazarlarımızdan
Murat Çelik
Türkiye varyantı mı?
Murat Çelik
Hakan Çelik
Bir törenden akılda kalanlar
Hakan Çelik
Oral Çalışlar
Hani Batı çürümüştü…
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Tuhaf şeyler
Rauf Tamer
Banu Şen
Pandemide Bodrum'un şansı Mavi Yolculuk
Banu Şen
Şirin Sever
Tavşan Ralph’in bize 3.5 dakikada anlattığı
Şirin Sever
Erkut Can
84 milyonun dışındayız
Erkut Can
Murat Gülderen
Ramazanda mobil fırsat
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Manisa'da bir okul Finlandiya modeli eğitime geçti