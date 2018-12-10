Bursa'da Fenerbahçe'ye yoğun güvenlik önlemi
Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Akhisarspor'a konuk olan ve sahadan 3-0'lık mağlubiyetle ayrılan Fenerbahçe bu sonuçla 14 puanla ligde 16. sıraya geriledi
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un futbolcular ve teknik heyete, Manisa'dan İstanbul'a otobüsle döneceklerini bildirmesi üzerine Manisa'dan takım otobüsüyle yola çıkan Fenerbahçe kafilesi yoğun güvenlik önlemleri altında Bursa'dan geçti.
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BURSA (İHA)