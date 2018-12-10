Bursa'da Fenerbahçe'ye yoğun güvenlik önlemi Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Akhisarspor'a konuk olan ve sahadan 3-0'lık mağlubiyetle ayrılan Fenerbahçe bu sonuçla 14 puanla ligde 16. sıraya geriledi