Bursa'da Fenerbahçe'ye yoğun güvenlik önlemi

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Akhisarspor'a konuk olan ve sahadan 3-0'lık mağlubiyetle ayrılan Fenerbahçe bu sonuçla 14 puanla ligde 16. sıraya geriledi

10 Aralık 2018, Pazartesi 01:59 Son Güncelleme:
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Bursa'da Fenerbahçe'ye yoğun güvenlik önlemi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un futbolcular ve teknik heyete, Manisa'dan İstanbul'a otobüsle döneceklerini bildirmesi üzerine Manisa'dan takım otobüsüyle yola çıkan Fenerbahçe kafilesi yoğun güvenlik önlemleri altında Bursa'dan geçti. 

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BURSA (İHA)

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