Olay, akşam saatlerinde Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı Görükle Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre 16 ADP 659 plakalı otomobiliyle seyir halinde olan Ali C.'nin aracının önü kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kesildi. Şüpheli ya da şüpheliler tabanca ile Ali C.'nin otomobiline ateş açarak olay yerinden plakasız bir otomobil ile kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, vücuduna isabet eden 4 kurşunla ağır yaralanan Ali C.'yi Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırdı. Polis ekipleri ise olay yerinde yaptığı incelemede çok sayıda boş kovan ele geçirdi. Ali C.'nin gece kulübü işlettiği öğrenilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)



