Bursa'da genç kızlar saç saça kavga etti! Vatandaşlar film gibi izledi
Bursa'da sosyal medyada tartışan kızlar konuşmak için Osmangazi ilçesi Kent Meydanında buluştu. 'Erkek arkadaş' nedeniyle çıkan kavgada genç kızlar saç saça birbirine girdi. Vatandaşlar ise yaşananları film gibi izledi. O anlar saniye saniye kameraya yansıdı.
12 Aralık 2021, Pazar 10:32 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Bursa'da kızların ''erkek arkadaş'' yüzünden saç saça baş başa kavga etme anları cep telefon kameralarına yansıdı.
Kavga, merkez Osmangazi ilçesi Kent Meydanında meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, erkek yüzünden sosyal medyada tartışan kızlar konuşmak için buluştular.
''Erkek arkadaş'' nedeniyle kızlar tartışmaya başladı. Kısa sürede tartışma kavgaya dönüştü. Kızlar herkesin gözü önünde saç saça baş başa kavga ettiler.
Çevredekiler ise olan biteni izlemekle yetindi. Daha sonra 2 grup bölgeden ayrılarak uzaklaştılar.
Bu anlar ise cep telefon kamerasına yansıdı.
BUNLARI DA OKUYUN