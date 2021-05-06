Bursa'da geri dönüşüm tesisinde yangın
Bursa'da geri dönüşüm tesisinin atık toplama alanında çıkan yangın itfaiyenin çabası ile 1 saat sonra söndürüldü.
06 Mayıs 2021, Perşembe 15:55 Son Güncelleme:
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İnegöl Organize Sanayi Bölgesi'ndeki geri dönüşüm tesisinde bulunan atık toplama alanında, saat 14.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevler, kısa sürede büyürken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saat süren çalışmasıyla kontrol altına alınıp, söndürüldü.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
DHA
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