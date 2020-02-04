Geçmişi günümüzden 7 bin yıl öncesine dayanan şehirde kayak merkezleri ile ünlü Uludağ yer almaktadır. Yıl boyunca hizmet veren Bursa merkez otelleri ve Uludağ otelleri, Bursa seyahatinizin rahat ve konforlu geçmesi için pek çok imkân sunmaktadır. Şehri merkezinde yahut Uludağ’da yer alan Bursa otelleri, motel, pansiyon, butik otel gibi konaklama seçeneklerini değerlendirebilirsiniz. Şehirde yer alan çok yıldızlı oteller lüks konaklama imkânları sunmaktadır.

Bursa’da ne yenir?

Bursa mutfağı geçmişi çok eskilere dayanan köklü bir yemek kültürüne sahiptir. Bursa mutfağının, Türk mutfağına kazandırdığı lezzetler arasında en bilinenler İskender kebap, İnegöl köfte, Kemalpaşa tatlısı ve kestane şekeridir.

İnegöl Köfte

Neredeyse 100 yıldan fazla geçmişe sahip olan İnegöl köfte içinde kullanılan et karışımı köfteye lezzetini vermektedir. İnegöl´de ortaya çıkan bu lezzet yıllardır aynı tarif ile yapılmaktadır.

İskender Kebap

İskender kebap 1867 yılında Mehmetoğlu İskender Efendi tarafından Bursa’da yapılmaya başlanmıştır. Aslında temel malzemesi döner olsa da, İskender'in özelliği tereyağı, domates sosu, etlerin altında yer alan pidesi ve yanında servis edilen yoğurttur.

Höşmerim

Höşmerim, Marmara başta olmak üzere Ege, İç Anadolu bölgelerinde üretilen peynirden yapılan sütlü bir tatlıdır. Yapımında irmik, şeker, süt, tuzsuz dil peyniri, su, tereyağı kullanılmaktadır.

Kemalpaşa Tatlısı

Asıl adı Mustafakemalpaşa peynir tatlısı olan ama genellikle Kemalpaşa tatlısı olarak bilinen tatlı başta Bursa olmak üzere çevre illerde de üretilmektedir. Paket satılanlar ile orijinal tatlı arasında peynir oranından ötürü lezzet farkı vardır.

Kestane Şekeri

Kestane şekeri, kestane ve şeker şerbeti karışımından yapılmaktadır. Bursa’ya has bir tatlı olan kestane şekeri yine ilin sınırları içinde yer alan Uludağ’dan toplanan kestaneler ile yapılır. Pasta yapımında da sıkça kullanılmaktadır.

Bursa’da gezilecek yerler

Bursa, geçmişte Asya ve Avrupa geçiş yolu üzerinde yer aldığından çok farklı toplumların yerleşim yeri olmuştur. Bursa ili, Karagöz ve Hacivat gölge oyunu kahramanları, kestane şekeri, Uludağ kayak merkezi, lezzetli İskender kebabı, doğa turizmi severleri kendisine çeken doğal güzellikleri, tarihî buluntuları ile onlarca güzellik barındırır. Bursa’da cami ve medreselerin, türbelerin en güzel ve özenli örnekleri yer almaktadır. Hamam ve kaplıcalar bakımından da zengin olan şehirde yer alan Oylat kaplıcaları, Bursa’da gezilecek yerler arasındadır.

Tarihte Bursa civarına ilk olarak Bithynia, Uludağ’ın güneyi ve batısına ise Mysia denilmekteydi. Bursa civarında yaşayan Thrak kökenli Bithynialılardan önce burada Bebryk’ler yaşamıştır. Sonra da Mysi’ler gelmiştir. 12. yüzyılda Bursa ve civarına Sırplar, Bulgarlar yerleştirilmiştir. Osmanlılar bu bölgeye hâkim olduklarında Bursa ve çevresinde çok farklı etnik gruplardan oluşan Ortodoks Hıristiyanları yaşamaktaydı. Osmanlı İmparatorluğu’nun kurucusu Osman Gazi, Orhan Gazi ve Ertuğrul Gazi’nin türbeleri de Bursa’da yer almaktadır.

Doğa sporlarını sevenler için Bursa’da gezilmesi gereken yerler arasında Türkiye’nin 4. Uzun mağarası olan Ayvaini Mağarası ve Sarkıt ve dikitlerin ışıklandırıldığı, damlataş havuzlarının bulunduğu Oylat Mağarası’dır.

Arkeoloji Müzesi

Müzede, Yortan kültürüne ait mezar buluntuları, Antandros Höyüğü’nden çıkarılan buluntular, dünyada sadece 3 adet bulunan Greko-Pers mezar steli, Roma dönemine ait eserler, Kybele Heykeli, Athena ve Apollon’un bronz büstleri gibi eserler yer almaktadır. Müzede yaklaşık 25 bin eser yer almakta 2 bin kadarı ise sergilenmektedir.

Türk İslam Eserleri Müzesi

12. yüzyıl ve 20. yüzyıl dönemlerine ait ahşap, silah, zırh, el yazması kitaplar, kitabeler ve mezar taşları ile Selçuklu ve Osmanlı Dönemi’ne ait eşyalar da yer almaktadır.

I. Murad Hüdavendigar Cami

1365-66 yıllarında Rum bir mimar tarafından inşa edilen cami iki katlıdır ve üst katında 18 odalı bir medrese bulunmaktadır. Caminin taş, tuğla ve farklı malzemelerle örülen duvarları oldukça kalındır.

Bursa Kent Müzesi

Bursa Kent Müzesi, turistler için Bursa’nın tarihî, coğrafi, kültürel, sosyal yapısını belgeler, görsel sunum ve animasyonlar eşliğinde tanıtan bir müzedir. Müze aynı zamanda Türkiye'nin ilk kent müzesi olma özelliğine sahiptir. Müzede ayrıca burada yaşamış altı Osmanlı padişahının balmumu heykelleri bulunmaktadır. Müzede yer alan Esnaf sokağı canlandırmasında Bursa'nın geleneksel ticaret hayatı anlatılmaktadır.

Cumalıkızık

Bursa’nın en ilginç yerlerinden biri de Cumalıkızık köyüdür. Tarihte Moğollardan kaçıp Osmanlı İmparatorluğu’na sığınan Kızıkların kurmuş olduğu köy, otantik dokusunu kaybetmemiştir. UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Cumalıkızık, 700 yıllık tarihi ile Bursa’da gezilmesi gereken yerler arasındadır.

Gölyazı Köyü

Uluabat Gölü üzerinde yer alan bu küçük yarımada kendi hâlinde bir balıkçı köyüdür. Bursa’da gezerken 1-2 saati bu şirin köye ayırmak iyi bir seçim olacaktır.

Trilye

Uzun yıllar Rum-Ortodoks Hıristiyanlarının önemli bir dini merkezi olan Trilye, tarihî ve doğal güzellikleri ile görülmesi gereken bir sahil kasabasıdır. Taş binaları, Arnavut kaldırımlı sokakları ve evleri ile ziyaretçilerini geçmişte bir gezintiye çıkaran bu Trilye’ye Lozan Antlaşması sonrası Selanik ve Girit’ten gelen göçmenler yerleştirilmiştir. Trilye’de gezilecek yerler arasında Dündar Evi (Yuannes Kilisesi, Aya Todori Kilisesi (Fatih Cami), Kemerli Kilise (Panagia Pontobasilissa Kilisesi), Taş Mektep, Trilye Çarşısı.

Bursa Ulu Cami

I. Bayezid tarafından M.S. 1402’de yaptırılmış olan cami Bursa kent merkezinde yer almaktadır. Türk tarihinin en büyük camilerindendir. Caminin 20 kubbeli olması, içinde büyük bir şadırvan ve çok zengin hat sanatı örneklerine sahip olması önemli ayrıntılardır.

Sümbüllü Bahçe Konağı

Tophane sırtlarında yer alan konak 1921 yılında inşa edilmiştir. Halka açık olan konak, yapılırken kazılar sırasında Bizans Dönemi'ne ait moloz örgüler ve sur duvarları keşfedilmiştir. Antik kalıntı Osmanlı Dönemi'ne ait hamam kalıntısı konağın alt kısmında yer almaktadır.

Koza Han

Ulu Cami yakınında yer alan Koza Han 1491'de II. Bayezid tarafından yaptırılmıştır. Han ismini eskiden burada ipek böceği kozalarının satışının yapılmasından almaktadır. Bursa çevresinde yüzyıllardır ipek böceği ve ipek kumaş ticareti yapılmaktadır. Bursa ipeği yurt içi ve yurt dışında güzelliği ile ünlüdür.



