Türkiye Bursa'da hasta olduğunu saklayan düğün sahibi anne corona virüs yaydı

Bursa'da hasta olduğunu saklayan düğün sahibi anne corona virüs yaydı

Türkiye

Bursa'da hasta olduğunu saklayan düğün sahibi anne corona virüs yaydı

Bursa'da "Hastalığım bilinirse düğüne kimse gelmez" diyerek hasta olduğunu davretlilerden saklayan anne corona virüs yaydı.

10 Ağustos 2020, Pazartesi 16:39 Son Güncelleme:
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Yenidönem Gazetesi'nin haberine göre, olay geçen hafta Yıldırım’da yaşandı. Covid-19 testi pozitif olan düğün sahibi kızın annesi, "Hastalığım bilinirse düğüne kimse gelmez" diyerek bu durumu davetlilerden gizledi. Ancak bir süre sonra düğüne katılan misafirlerin bazılarında semptomlar ortaya çıktı.

Filyasyon ekipleri, ifadelerine başvurdukları hastalara, "Nerelere gittiniz, en son hangi toplu davete katıldınız, kimlerle temas ettiniz" sorularını yönelttikten sonra test yaptı.

 Test sonuçlarının pozitif çıkmasının ardından düğün sahipleri araştırılmaya başlanınca, düğün sahibi kızın annesinin pozitif vaka olduğu ve ev karantinasına alındığı belirlendi.

Hastalık, düğüne katılan konuklara gelinin annesinden bulaşırken, resmi kayıtlara da 'Temas yeri düğün' olarak geçti. Kadının "Hasta olduğum öğrenilirse düğüne kimse gelmez" dediği iddia edildi.


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