Olay, Bursa'nın Kestel ilçesi Şevketiye Mahallesi Alaçam Yolu'nda meydana geldi. İddiaya göre, 7 kişilik arkadaş grubu, iftar yapmak üzere Şevketiye Mesire alanına geldi. Burada iftarlarını yapan gençler, daha sonra ATV ile gezintiye çıktı.

40 METRELİK UÇURUMDAN YUVARLANDI

Mustafa Parmak yönetimindeki ATV, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle 40 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Olayı gören diğer gençler, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Kısa sürede bölgeye gelen AFAD, UMKE, Nilüfer Arama Kurtarma, AKUT ve İtfaiye ekipleri, kurdukları halatlı sistemle uçuruma indi. ATV'de bulunan Görkem Sarıkaya, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, ağır yaralanan sürücü Mustafa Parmak ise Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sarıkaya'nın cansız bedeni, Bursa Cumhuriyet Savcısı'nın yaptığı incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü.

Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)