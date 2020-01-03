Sporla uğraşan 17 yaşındaki gençler, telefonlarına App Store üzerinden fitness uygulaması indirdi. Bu uygulamayı beğenmeyen gençler, uygulamayı iade etti. App Store'da indirdikleri uygulamanın iade işlemi gerçekleştirdikten sonra uygulama için ödedikleri paranın hesaplarına iade edildiğini gördü. Bu işlemden sonra uygulamaya giren gençler, paralarının iade edilmesine rağmen uygulamanın telefonlarında durduğunu fark etti. Telefondaki uygulamayı bir takım ayar değişiklikleri yaptıktan sonra ikinci kez iade eden iki genç, uygulamayı satın alırken ilk yatırdıkları para miktarını tekrar aldı. Bu açık sayesinde hem uygulamayı ücretsiz kullanıp hem de uygulama iade işlemleri yaparak para kazanan iki genç, bu açığı Apple yetkililerine bildirdi. Apple tarafından açığı kapatmada yardımcı olmaları dahilinde kendilerine ödül teklif edilen iki genç, ödülü az bulduğu için teklifi kabul etmedi.

Apple'da buldukları açığı anlatan Yasin Sezen, "Sporla uğraşıyorum. App Store'dan sporla ilgili bir uygulama satın aldım.Daha sonra, ilgimi çekmedi ve iade ettim, paramı geri aldım. Daha sonra uygulama bende kaldı ve paramı geri almış oldum. Konuyla ilgili bir kez daha para alabileceğimizi düşündük ve uzun uğraşlar sonucunda Apple'dan paramızın bir mislisini daha geri aldık. Hem uygulama bizde kalmış oldu hem de yatırdığımız paranın bir mislisini daha kendimize kar olarak almış olduk. Denediğimiz çoğu uygulamada aynı sonucu aldık. Farklı cihazlardan denedik. App Store'dan 100 liraya bir oyun aldığınızı düşünün. Bu uygulamayı geri iade ettiğinizde hem 100 lira sizde kalmış oluyor, hem de uygulama sizde kalmış oluyor. Yapmış olduğumuz işlem sayesinde fazladan 100 lira daha alabiliyoruz" dedi.

Apple'ın teklif ettiği ödülü beğenmediklerini belirten Recep Kocaözağa, "Açığı bulduktan sonra başka cihazlardan da test ettik. Apple yetkilileriyle iletişime geçtik. Açığı bulduğumuzu kanıtladık. Yüksek bir miktarda para teklifiyle dönüş yaptılar. O teklifi biz beğenmedik. Daha iyi bir fiyat verebileceklerini düşündük. Yeni bir teklif bekliyoruz. Apple'nin kendi ayarları üzerinden ve kendi bilgilerimizi kullanarak böyle bir işlem yaptık. Üçüncü bir uygulama kullanmadık" ifadelerini kullandı.