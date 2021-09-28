Türkiye Bursa'da ilginç olay! Ekiplerle birlikte saatlerce kendini aradı! 'Buradayım' diye seslendi

Bursa'da ilginç olay! Ekiplerle birlikte saatlerce kendini aradı! 'Buradayım' diye seslendi

Türkiye

Bursa'da ilginç olay! Ekiplerle birlikte saatlerce kendini aradı! 'Buradayım' diye seslendi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 50 yaşındaki Beyhan Mutlu, kendisini arayan ekibin arama kurtarma çalışmasına katıldı. Ormanda saatlerce süren arama çalışmada, ismini bağıran ekipteki görevliye 'Buradayım' diye cevap verince büyük şaşkınlık yaşandı

28 Eylül 2021, Salı 15:55 Son Güncelleme:
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Bursa'nın İnegöl ilçesi Çayyaka Mahallesi'nde, gece saatlerinde arkadaşlarıyla ormanda alkol alan Beyhan Mutlu, evine gitmek için ayrıldı. Bir süre sonra mahalleye dönen arkadaşları Beyhan Mutlu’nun eşiyle karşılaştı.

JANDARMA SEVK EDİLDİ

Eşi, Beyhan Mutlu’dan haber alamadığını, telefonuna da ulaşamadığını söyledi. Beyhan Mutlu'nun, ormanda kaybolduğunu düşünen arkadaşları, jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine bölgeye, jandarmanın yanı sıra UMKE ve İNDAK ekibi sevk edildi.,

'BURADAYIM!'

Aramalara, vatandaşlar da destek verdi. Çalışmalar sürerken bölgedeki Beyhan Mutlu kendisini arayanların yanına geldi. Burada, ekipteki görevliden ormanda kaybolan bir kişiyi aradıklarını öğrenen Mutlu da arama çalışmalarına katıldı. Bir süre sonra bir personel "Beyhan Mutlu" diye bağırdı. Mutlu da 'Buradayım' diye cevap verince gerçek ortaya çıktı. Kendisinin arandığını öğrenen Beyhan Mutlu, ifadesi alındıktan sonra ekipler tarafından evine bırakıldı.


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