Türkiye Bursa'da kimyasal ürünlerin olduğu fabrikada korkutan yangın!

Bursa'da kimyasal ürünlerin olduğu fabrikada korkutan yangın!

Türkiye

Bursa'da kimyasal ürünlerin olduğu fabrikada korkutan yangın!

Bursa'da Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan fabrikada yangın çıktı. Kimyasal ürünlerin olduğu fabrikada, patlamalar meydana geldi.

17 Ocak 2022, Pazartesi 07:30 Son Güncelleme:
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Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan ve içerisinde kimyasal ürünlerin de bulunduğu fabrikada, iddiaya göre kazan bölümünün temizliğinin yapılmasının ardından bu bölümde yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık, AFAD ve polis ekibi sevk edildi. Patlamaların meydana geldiği fabrikanın çevresinde polis geniş güvenlik önlemi aldı.



DRONE İLE HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Kimyasal ürünlerin olduğu fabrikada, patlamalar meydana geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesini sürdürdüğü yangın, çevredeki fabrikalara sıçramadan kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları devam ediyor. Fabrikadaki kimyasal maddeler, forkliftlerle tahliye edildi. Öte yandan yanan fabrika, drone ile havadan görüntülendi.

DHA

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