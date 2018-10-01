Bursa’da bir çocuk oyun oynarken koluna demir korkuluk saplandı

Bursa’da bir çocuk oyun oynarken koluna demir korkuluk saplandı Bursa'da arkadaşlarıyla birlikte sokakta oynarken koluna demir korkuluk saplanan 11 yaşındaki Taha Muhammet, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. koluna saplanan demir korkulukla hastaneye kaldırılan küçük Muhammet, yapılan operasyonla sağlığına kavuştu