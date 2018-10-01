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Bursa’da bir çocuk oyun oynarken koluna demir korkuluk saplandı

Bursa'da arkadaşlarıyla birlikte sokakta oynarken koluna demir korkuluk saplanan 11 yaşındaki Taha Muhammet, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. koluna saplanan demir korkulukla hastaneye kaldırılan küçük Muhammet, yapılan operasyonla sağlığına kavuştu

01 Ekim 2018, Pazartesi 21:11 Son Güncelleme: 01 Ekim 2018, Pazartesi 21:12
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Bursa’nın Gürsu ilçesi Zafer Mahallesi’nde arkadaşlarıyla birlikte sokakta oynayan Taha Muhammet’in koluna, park duvarının üzerindeki demir korkuluk saplandı.

Acı içinde kıvranan çocuğu gören çevredekiler durumu sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, demir korkuluğu kontrollü bir şekilde kesti.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Ardından Taha Muhammet, kolunda demir korkulukla birlikte sağlık ekipleri tarafından Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne kaldırıldı.

Burada ameliyata alınan Muhammet’in koluna saplanan demir korkuluk çıkarıldı. Muhammet’in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

DHA

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