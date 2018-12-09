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Bursa'da korkunç olay! 80 yaşındaki adam karısının boğazını kesti

Bursa'da 80 yaşındaki Kazım. K. tartıştığı karısını boğazını keserek öldürdü

09 Aralık 2018, Pazar 18:21 Son Güncelleme:
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Bursa'da korkunç olay! 80 yaşındaki adam karısının boğazını kesti

Olay akşam saatlerinde Teferrüç Mahallesi Yiğit Sokağı’nda meydana geldi. 80 yaşındaki Kazım K, eşi Fatma K. ile bilinmeyen bir sebeple tartıştı. Yaşlı adam, mutfaktan aldığı bıçakla eşinin boğazını kesti. Kanlar içinde kalan 66 yaşındaki 2 çocuk annesi Fatma K. hayatını kaybetti.

TESLİM OLDU

Katil zanlısı Kazım K. ise cinayet sonrası Fomara Emniyet Müdürlüğü’ne giderek polise teslim oldu. Cinayetle alâkalı tahkikat devam ediyor.

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