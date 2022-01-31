Türkiye Bursa'da korkutan yangın! 5'i çocuk 7 kişi kurtarıldı!

Bursa'da korkutan yangın! 5'i çocuk 7 kişi kurtarıldı!

Türkiye

Bursa'da korkutan yangın! 5'i çocuk 7 kişi kurtarıldı!

Bursa'da 3 katlı bir binanın çatı katındaki dairede yangın çıktı. Evde mahsur kalan 5'i çocuk 7 Suriyeli, itfaiye ekiplerince kurtarılırken alevler de söndürüldü.

31 Ocak 2022, Pazartesi 16:42 Son Güncelleme:
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Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Hamidiye Mahallesi, Sümbül Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın çatı katında saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. 


Çatı katından yükselen dumanları gören mahallelinin ihbarıyla bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, merdivenli itfaiye aracı ile yangına müdahale ederken, evde mahsur kalan Suriye uyruklu 5 çocuk ile 2 kadını da kurtardı.

Yangından kurtarılan 7 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Alevler de itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınıp söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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