Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Bakanlık Covid-19 salgın sürecinde mesleki eğitimin üretim kapasitesini harekete geçirdi. Böylelikle maskeden dezenfektana, solunum cihazından maske makinesine kadar çok sayıda ürün meslek liseleri tarafından üretildi. Meslek liseleri, pek çok alanda imza attığı ilklere bir yenisini daha ekledi ve eş değerlerine göre çok daha düşük maliyetli Covid-19 antijen test kiti üretti. Üretim, Bursa Mustafa Kemal Coşkunöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve aynı zamanda Ar-Ge merkezi olan Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi iş birliğinde yapıldı.





MARKA TESCİL İŞLEMLERİ BAŞLATILDI

Tükürükten alınan numune ile 15 dakika gibi kısa bir sürede sonuç veren antijen test kitinin kalıp tasarımları ve üretimleri, meslek lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından yapıldı. Bu yönüyle ürün materyallerinin tamamı Türkiye'de üretilen tek çalışma olma özelliğine sahip oldu. Antijen kitinin 'BRS-CA' olarak belirlenen markası için tescil işlemi başlatılarak, ürüne ait tüm ambalaj tasarımları tamamlandı. Ayrıca okul öncesi, temel eğitim ve ortaöğretim kademelerinde kullanıma sunulmak üzere ayrı alternatif tasarımlar da hazırlandı.

Kitler, piyasadaki eş değer ürünlerin 3'te 1'i daha az maliyetle üretildi. Ayrıca antijen test kitinin seri üretimine yönelik de çalışmalar başlatıldı. Seri üretim otomasyonuna sahip makinenin tasarımı tamamlandı. Piyasadaki eş değerleri için 2,5 milyon lira olan üretim maliyeti 'yerli ve milli' nitelikte kullanıma sunulacak, bu makine için 600 bin lira olarak gerçekleşecek.

'ÇALIŞMALAR, KISA SÜREDE MEYVELERİNİ VERDİ'

Bakan Özer, mesleki eğitimde çok önemli bir dönüşüm sağlamanın meyvelerini almaya devam ettiklerini, meslek liselerinin yüz güldürmeyi sürdürdüğünü belirterek, "Bursa'da arkadaşlarımız, antijen kiti üretimi ile ilgili AR-GE çalışmalarını 3 ay önce başlattı. Biz de gerekli tüm altyapı desteklerini sağladık. Çalışmalar, kısa sürede meyvelerini verdi. Tükürükten alınan numunelerden 15 dakika gibi kısa sürede sonuç alınabiliyor. Üretimin ve otomasyonun tamamı meslek lisesi öğretmen ve öğrencilerimiz tarafından gerçekleştirildi. Antijen kitinin maliyeti de piyasadaki muadillerine göre oldukça düşük. Ayrıca ayda 5 milyon antijen kiti üretimi yapabilecek şekilde gerekli yatırımlarımızı da tamamladık" dedi.

Antijen kitinin kullanım onay sürecini de başlattıklarını kaydeden Özer, "Üretimin ilk müjdesini 11 Ekim 2021 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanı'mız vermişti. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne yaptığımız başvurunun değerlendirilme süreci devam ediyor. Onay işlemi tamamlandığında artık okullarımızda öğretmen ve öğrencilerimiz, ürettiğimiz antijen kitlerini kullanabilecekler. Başarılarından dolayı Bursa İl Milli Eğitim Müdürümüz Serkan Gür ve çalışma arkadaşlarını kutluyorum" diye konuştu.

DHA