Öğle saatlerinde Bursaray Sırameşeler İstasyonu’ndaki katener hattına yıldırım düşmesi sonucu yaşanan elektrik kesintisi ve iletim hatlarının zarar görmesi nedeniyle seferler bir süreliğine durdu. Bir süre sonra ulaşım Kültürpark-Nilüfer ile Kültürpark-Karaman İstasyonları arasında Büyükşehir Belediyesi tarafından takviye olarak gönderilen otobüs aktarmaları ile sağlandı.

Öte yandan yapılan açıklamada "Kültürpark-Nilüfer İstasyonu ile Kültürpark-Karaman İstasyonları arasında otobüslerle aktarmalı yolcu taşıması yapılıyor. Kültürpark-Kestel, Karaman-Emek ve Nilüfer-Üniversite arasında raylı sistem taşımacılığı sorunsuz devam ediyor" denildi.

İHA