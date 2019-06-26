Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından düzenlenen 58. Uluslararası Bursa Festivali'nde, pop müzik şarkıcısı Gökhan Tepe ve Türk sanat müziğinin usta ismi Muazzez Abacı sahneye çıktı.

Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu'nda 4 bin kişinin takip etitği konserde, önce sahneye Gökhan Tepe çıktı. Tepe, söylediği şarkıların ardından dinleyenler tarafından alkışlandı.

ZEKİ MÜREN VE MÜZEYYEN SENAR ANILDI

Konserde daha sonra sahneye Muazzez Abacı çıktı. Abacı, en sevilen Türk sanat müziği eserlerini seslendirdi.

Konserin sonunda Gökhan Tepe ve Muazzez Abacı birlikte düet yaptı. Abacı, konserde Tepenin sesine ve yorumuna övgüde bulundu.

Zeki Müren ve Müzeyyen Senarı da anan ikili, Şimdi Uzaklardasın ve Ormancı adlı eserleri seslendirdi.

DHA







