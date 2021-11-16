Bursa'da Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi'nde yangın
Bursa'da Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi'nde yangın çıktı. Fabrika işçileri tahliye edilirken, dumanlar kentin birçok noktasından da görüldü. İtfaiye ekipleri otomotiv parçaları üreten fabrikada çıkan yangını söndürdü.
16 Kasım 2021, Salı 15:32 Son Güncelleme:
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Yangın, saat 14.00 sıralarında Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi'nde otomotiv parçaları üreten bir fabrikada çıktı. Kısa sürede büyüyen alevlere, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri müdahale etti.
Fabrika işçileri tahliye edilirken, dumanlar kentin birçok noktasından da görüldü. 30 dakika süren çalışma sonrası itfaiye ekipleri, alevleri söndürdü. Yangının çıkış nedenini belirlemek için soruşturma başlatıldı.
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