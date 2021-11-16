Türkiye Bursa'da Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi'nde yangın

Bursa'da Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi'nde yangın

Türkiye

Bursa'da Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi'nde yangın

Bursa'da Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi'nde yangın çıktı. Fabrika işçileri tahliye edilirken, dumanlar kentin birçok noktasından da görüldü. İtfaiye ekipleri otomotiv parçaları üreten fabrikada çıkan yangını söndürdü.

16 Kasım 2021, Salı 15:32 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Yangın, saat 14.00 sıralarında Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi'nde otomotiv parçaları üreten bir fabrikada çıktı. Kısa sürede büyüyen alevlere, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri müdahale etti.

Fabrika işçileri tahliye edilirken, dumanlar kentin birçok noktasından da görüldü. 30 dakika süren çalışma sonrası itfaiye ekipleri, alevleri söndürdü. Yangının çıkış nedenini belirlemek için soruşturma başlatıldı.



Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Yollar iyileşti sürücüler aynı
Hakan Çelik
Murat Çelik
Zeynep Kamil'de can pazarı
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Komet’in resim yolculuğu…
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Milli maç
Rauf Tamer
Banu Şen
8 bin yıllık miras: Nilüfer
Banu Şen
Şirin Sever
Çünkü kadın öldürmek kolay, niye yapmasınlar?!
Şirin Sever
Erkut Can
Zincirin bir halkası yoktu
Erkut Can
Murat Gülderen
Böyle 'Cep' kullanımı sakat bile bırakabilir
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Sahte peygamberin cezası belli oldu!