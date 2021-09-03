Türkiye Bursa'da öğrencinin testi pozitif çıktı! 30 arkadaşı ve öğretmeni karantinada

Bursa'da öğrencinin testi pozitif çıktı! 30 arkadaşı ve öğretmeni karantinada

Türkiye

Bursa'da öğrencinin testi pozitif çıktı! 30 arkadaşı ve öğretmeni karantinada

Bursa'da Akçeşme İlkokulu’nda birinci sınıfa başlayan bir öğrencinin koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine, 30 arkadaşı ve öğretmeni karantinaya alındı.

03 Eylül 2021, Cuma 15:50 Son Güncelleme:
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Yenişehir ilçesindeki Akçeşme İlkokulu’nda birinci sınıfa başlayan bir öğrenci, geçen çarşamba akşamı evinde, kendini halsiz hissettiğini söyleyince ailesi tarafından hastaneye götürüldü. Hastanede yapılan kontrolde, çocuğun koronavirüs testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Bunun üzerine öğrencinin eğitim aldığı sınıftaki 30 öğrenci ve öğretmeni, 14 gün boyunca evlerinde karantinaya alındı. Öğrencilerin 14 gün eğitimlerini çevrim içi olarak sürdürecekleri belirtildi.

Ezgi ATAV/YENİŞEHİR (DHA)

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