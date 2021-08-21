Bursa’da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Bursa´nın Mudanya ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu 2 saatte kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
21 Ağustos 2021, Cumartesi 20:34 Son Güncelleme:
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Mudanya ilçesi, Çepni Mahallesi´nde bulunan ormanlık alanda saat 16.45 sıralarında yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekipleri, yangını söndürme çalışmalarına başladı. Yangına müdahaleye, helikopter ile havadan destek de verildi. Yoğun uğraşlar sonucu yangın, yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
DHA
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