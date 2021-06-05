Olay, salı sabahı, merkez Osmangazi ilçesine bağlı Elmasbahçeler Mahallesi’nde meydana geldi. Yolda tek başına yürüyen kadının peşinden giden şüpheli, kısa süre sonra yaklaşıp, taciz etti.

Kadının polisi arayarak, taciz olayını bildirmesinin ardından aynı gün benzer şikayetler yapılınca Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, geniş çaplı araştırma başlattı. 60'a yakın güvenlik kamerası kaydını inceleyen ekipler, taciz şüphelisinin S.Ç. olduğunu belirledi. S.Ç.’nin adresini de tespit eden ekipler, evine yapılan baskınla gözaltına aldı. Soruşturmayı devralan Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları incelemede, S.Ç.’nin akli dengesinin yerinde olmadığını saptadı. S.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öte yandan taciz anlarından birinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. S.Ç.'nin kadına arkadan sarılarak, öptüğü anlar, görüntülerde yer aldı.

DHA