Türkiye Bursa'da peşinden gittiği kadınları sokak ortasında taciz etti

Bursa'da peşinden gittiği kadınları sokak ortasında taciz etti

Türkiye

Bursa'da peşinden gittiği kadınları sokak ortasında taciz etti

Bursa'da peşinden gittiği kadınları taciz eden S. Ç. polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. S.Ç., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Taciz anlarından birinin ise güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. S.Ç.’nin akli dengesinin yerinde olmadığı belirtildi.

05 Haziran 2021, Cumartesi 16:40 Son Güncelleme:
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Olay, salı sabahı, merkez Osmangazi ilçesine bağlı Elmasbahçeler Mahallesi’nde meydana geldi. Yolda tek başına yürüyen kadının peşinden giden şüpheli, kısa süre sonra yaklaşıp, taciz etti.

Kadının polisi arayarak, taciz olayını bildirmesinin ardından aynı gün benzer şikayetler yapılınca Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, geniş çaplı araştırma başlattı. 60'a yakın güvenlik kamerası kaydını inceleyen ekipler, taciz şüphelisinin S.Ç. olduğunu belirledi. S.Ç.’nin adresini de tespit eden ekipler, evine yapılan baskınla gözaltına aldı. Soruşturmayı devralan Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları incelemede, S.Ç.’nin akli dengesinin yerinde olmadığını saptadı. S.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öte yandan taciz anlarından birinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. S.Ç.'nin kadına arkadan sarılarak, öptüğü anlar, görüntülerde yer aldı.

DHA

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