Türkiye Bursa'da polis ekiplerinden 350 noktada asayiş uygulaması

Bursa'da polis ekiplerinden 350 noktada asayiş uygulaması

Türkiye

Bursa'da polis ekiplerinden 350 noktada asayiş uygulaması

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 9 noktada 40 ekip 350 personelle asayiş uygulaması gerçekleştirdi. 1700 kişi ile 480 araç sorgulandı, 11 iş yerine yasal işlem yapıldı.

31 Ekim 2021, Pazar 09:27 Son Güncelleme:
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Bursa’nın İnegöl ilçesinde, 350 polisin katılımıyla yapılan asayiş uygulamasında 1700 kişi ile 480 araç sorgulanırken, 32 bin lira para cezası kesildi. Denetlenen 20 iş yerinden 11'ine yasal işlem yapıldı.

40 EKİP ASAYİŞ UYGULAMASI YAPTI

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İlçe merkezinde 9 ayrı sabit noktada 40 ekip 350 personelle asayiş uygulaması gerçekleştirdi.

480 ARAÇ DENETLENDİ

Yapılan asayiş uygulamalarında trafik kontrolü yapılırken, mekanlar ve umuma açık alanlar da denetlendi. 1700 kişinin GBT sorgulamasının yapıldığı uygulamada 480 araç denetlendi, 32 bin lira idari para cezası kesildi.

Umuma açık alanlarda yapılan denetimlerde ise 20 iş yeri denetlenirken, 11 iş yerine ise yasal işlem yapıldı.

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