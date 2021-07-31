Türkiye Bursa'da rehabilitasyon merkezinde yangın çıktı

Bursa'da rehabilitasyon merkezinde yangın çıktı

Türkiye

Bursa'da rehabilitasyon merkezinde yangın çıktı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren özel bir rehabilitasyon merkezinde tedavi gören hastaların yatakhanesinde yangın çıktı. Yaklaşık 200 hasta tahliye edilirken, yangın itfaiye ekiplerince yaklaşık bir saatte söndürüldü.

31 Temmuz 2021, Cumartesi 23:46 Son Güncelleme:
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Yangın saat 21.00 sıralarında Bursa’nın İnegöl ilçesine bağlı Karalar Mahallesi’nde faaliyet gösteren 3 katlı Engelli Rehabilitasyon merkezinde hastaların yatakhanesinde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı meydana geldi. Yangını gören görevliler, durumu itfaiye sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederken, diğer yandan hastaları tahliye etti. Yangın ekiplerin yoğun çalışması sonucu diğer katlara sıçramadan söndürüldü.

Yangın sonucu rehabilitasyon merkezinde maddi hasar meydana gelirken, kimsenin yaralanmaması sevindirdi. Ekipler yangının kesin çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

DHA

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