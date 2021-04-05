Kentte dün akşam saatlerinde başlayan sağanak, sabaha karşı etkisini arttırdı. İnegöl ilçesindeki Cerrah ve Çeltikçi dereleri, taşma noktasına geldi, bazı tarlalar ise su altında kaldı. Bursa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri (BUSKİ) ekipleri, yüksek debili akan derede çalışmalara başladı. Bölgede yaşayanlar derenin taşma riskine karşı uyarıldı.

x





KALBURT DERESİ TAŞTI, SULAR FABRİKA DUVARINA DAYANDI

Bursa'da, dün akşamdan beri etkili olan şiddetli yağmurun etkisi, sabaha karşı arttı. İnegöl ilçesindeki Cerrah ve Çeltikçi derelerinin ardından Kalburt Deresi de taştı. Taşkın suları, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikaların duvarına kadar dayandı. Yetkililer, mahalleliyi uyararak, dikkatli olmalarını istedi. İnegöl'de sağanak, aralıklarla sürüyor.

KÖPRÜ YIKILDI, AĞAÇ DEVRİLDİ

Bursa'da etkili olan şiddetli yağış nedeniyle Yıldırım, İnegöl, Kestel, Yenişehir ve Osmangazi’deki dere ve sulama kanalları, taşma noktasına geldi. Kestel'de bulunan Gölbaşı Göleti yolundaki köprü, akıntı nedeniyle yıkıldı. Derekızık mevkisinde de dere yatağındaki ağaç, devrildi. İnegöl ilçesi Mesudiye Mahallesi’nde ise derenin taşması sonucu tarlalar, sular altında kaldı. Belediye ekipleri, bölgede olumsuzluk yaşanmaması için çalışma başlattı.

Yavuz YILMAZ/ DHA