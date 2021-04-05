Türkiye Bursa'da sağanak dehşeti! Köprü yıkıldı, dereler taştı…

Bursa'da sağanak dehşeti! Köprü yıkıldı, dereler taştı…

Türkiye

Bursa'da sağanak dehşeti! Köprü yıkıldı, dereler taştı…

Bursa’da etkili olan sağanak nedeniyle Cerrah ve Çeltikçi dereleri taşma aşamasına geldi. Belediye ekipleri, derelerde çalışma başlattı. Yetkililer sürekli uyarıyor, Kestel'de bulunan Gölbaşı Göleti yolundaki köprü, akıntı nedeniyle yıkıldı. Derekızık mevkisinde de dere yatağındaki ağaç, devrildi.

05 Nisan 2021, Pazartesi 12:50 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Kentte dün akşam saatlerinde başlayan sağanak, sabaha karşı etkisini arttırdı. İnegöl ilçesindeki Cerrah ve Çeltikçi dereleri, taşma noktasına geldi, bazı tarlalar ise su altında kaldı. Bursa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri (BUSKİ) ekipleri, yüksek debili akan derede çalışmalara başladı. Bölgede yaşayanlar derenin taşma riskine karşı uyarıldı.


KALBURT DERESİ TAŞTI, SULAR FABRİKA DUVARINA DAYANDI

Bursa'da, dün akşamdan beri etkili olan şiddetli yağmurun etkisi, sabaha karşı arttı. İnegöl ilçesindeki Cerrah ve Çeltikçi derelerinin ardından Kalburt Deresi de taştı. Taşkın suları, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikaların duvarına kadar dayandı. Yetkililer, mahalleliyi uyararak, dikkatli olmalarını istedi. İnegöl'de sağanak, aralıklarla sürüyor.

KÖPRÜ YIKILDI, AĞAÇ DEVRİLDİ

Bursa'da etkili olan şiddetli yağış nedeniyle Yıldırım, İnegöl, Kestel, Yenişehir ve Osmangazi’deki dere ve sulama kanalları, taşma noktasına geldi. Kestel'de bulunan Gölbaşı Göleti yolundaki köprü, akıntı nedeniyle yıkıldı. Derekızık mevkisinde de dere yatağındaki ağaç, devrildi. İnegöl ilçesi Mesudiye Mahallesi’nde ise derenin taşması sonucu tarlalar, sular altında kaldı. Belediye ekipleri, bölgede olumsuzluk yaşanmaması için çalışma başlattı.

Yavuz YILMAZ/ DHA

Yazarlarımızdan
Rauf Tamer
Yüzde 50 meselesi
Rauf Tamer
Banu Şen
Aşıdan korkarım diyenlere
Banu Şen
Hakan Çelik
Teknolojik ve dinamik
Hakan Çelik
Şirin Sever
Yeni AKM çok iddialı
Şirin Sever
Erkut Can
Beğenmediniz mi? Yeni gündem verelim
Erkut Can
Murat Gülderen
24 saat açık kütüphaneler
Murat Gülderen
Oral Çalışlar
Denetim mi? ‘Beş sene sonra gel...’
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Şenol Hoca'nın mesajları
Murat Çelik
Büşra Özbelli
Öğretmenler rahata alıştı mı?
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER MSB: Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi