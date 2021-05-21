Türkiye Bursa'da sağanak yağış nedeniyle feci kaza! 7 yaralı var

Bursa'da sağanak yağış nedeniyle feci kaza! 7 yaralı var

Türkiye

Bursa'da sağanak yağış nedeniyle feci kaza! 7 yaralı var

Bursa’da sağanak yağış nedeniyle meydana gelen kazada kontrolden çıkan otomobil başka bir otomobile çarptı. Kazada 7 kişi yaralandı.

21 Mayıs 2021, Cuma 15:16 Son Güncelleme:
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Kaza, saat 12.30 sıralarında Bursa-Balıkesir karayolunun 34'üncü kilometresinde meydana geldi. İzmir otobanından ana yola çıkmak isteyen Onur İskender yönetimindeki 16 SBE 66 plakalı otomobil, sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp Balıkesir yönüne giden Ali Öztürk yönetimindeki 16 EÖ 781 plakalı otomobile çaptı. Kazada, sürücü Onur İskender ile yanındaki Zehra İskender, Mualla Kılınç, diğer araçtaki Nur Özdemir, Merve Kazan, Hatice Kazan ve Büşra Kazan yaralandı.

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları araçlardan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.



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