Türkiye Bursa'da sokak ortasındaki cinayetin ardından kan davası çıktı!

Bursa'da sokak ortasındaki cinayetin ardından kan davası çıktı!

Türkiye

Bursa'da sokak ortasındaki cinayetin ardından kan davası çıktı!

Bursa'da yolda yürürken uğradığı silahlı saldırı sonrası hayatını kaybeden Suriye uyruklu Merdan D.'nın ölümüne ilişkin yeni bir detay ortaya çıktı. Cinayetin sebebinin kan davası olduğu ortay çıkarken saldırıda Merdan D.'nin eşi Menan D. de yaralandı.

22 Ocak 2022, Cumartesi 12:26 Son Güncelleme:
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Olay, dün saat 20.30 sıralarında Osmangazi ilçesi Hocahasan Mahallesi Bahçe Sokak’ta meydana geldi. Sokakta yürüyen Suriye uyruklu Merdan D. ile eşi Menan D., kendilerini takip eden kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırgan kaçarken, yaralanan çift ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan çiftten Merdan D. doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Çekirge Devlet Hastanesi’nde tedavisi süren Menan D.'nin ise hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, çiftin akrabalarının geçen yıl ağustos ayında Elazığ'da bir cinayete karıştığını belirledi. Soruşturmayı bu yöne kaydıran ekipler, öldürülen kişinin yakınlarının Elazığ’dan kente geldiğini saptadı. Düzenlenen operasyonla olaya karıştıkları öne sürülen 8 kişiyi gözaltına alındı. Şüphelilerin sorgusu sürerken, gözaltı sayısının artabileceği bildirildi.



DHA


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