Türkiye Bursa’da ‘Süper Ay’ kartpostallık görüntüler oluşturdu

Bursa’da ‘Süper Ay’ kartpostallık görüntüler oluşturdu

Türkiye

Bursa’da ‘Süper Ay’ kartpostallık görüntüler oluşturdu

Ay’ın Dünya’ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak gözlemlenen ‘Süper Ay’ Bursa’da bu akşam da görüntülendi.

08 Nisan 2020, Çarşamba 22:03 Son Güncelleme:
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Normalden yüzde 14’e kadar daha büyük gözlemlenebilen ve yüzde 30 daha parlak görülen Süper Ay bu akşam da Bursa’da görüntülendi. Tarihi Ulu Cami ile bütünleşen ay kartpostallık görüntüler oluşturdu. Dün akşamda tüm dünyada gözlemlenen Süper Ay’ın bir sonraki tutulması ise 7 Mayıs’ta gerçekleşecek.

İHA

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