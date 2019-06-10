Bursa'da tekne arıza yaptı: 7 kişi kurtarıldı, 3 kişi kayıp Bursa'nın Gemlik ilçesi Kurşunlu bölgesinde, tekneleri arıza yaparak sürüklenen 7 kişi ekipler tarafından kurtarıldı. Tekne arıza yapmadan önce yüzmek için denize atlayan 3 kişi ise kayıp. Sahil Güvenlik, bot ve helikopter ile arama çalışması başlattı