Türkiye Bursa'da temizlik işçisi fark etti! Korkunç olay

Bursa'da temizlik işçisi fark etti! Korkunç olay

Türkiye

Bursa'da temizlik işçisi fark etti! Korkunç olay

Bursa'da çöp sandığı ayakkabıları almak için çalılıkların arasına giren temizlik işçisi bir ceset ile karşılaştı. Üzerinden kimlik çıkmayan ceset, otopsi için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

10 Ağustos 2021, Salı 16:04 Son Güncelleme:
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Osmangazi Belediyesi’nde görevli temizlik işçisi, Avrupa Konseri Bulvarı’nda çalışırken, çalılıkların arasında ayakkabı gördü. İşçi, çöp sandığı ayakkabıları almak için çalılık alana girdi. Ancak işçi, ayakkabıların yerde hareketsiz yatan kişinin ayağında olduğunu gördü.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrollerde erkeğin öldüğü belirlendi.

Ceset, yapılan incelemenin ardından kimlik tespiti ve ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.

Derya EVREN- Semih ŞAHİN/BURSA, (DHA)

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