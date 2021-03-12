Bursa'nın Kestel ilçesi Barakfaki mevkiinde freni boşalan TIR'ın, önünde seyreden araçlara çarpması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi öldü 20 kişi yaralandı.

Bursa-Ankara kara yolunun Kestel ilçesi mevkisinde meydana gelen zincirleme kaza nedeniyle bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Alınan bilgiye göre, Barakfakih mevkisinde freni arızalanan tır, yolun karşı şeridine geçerek çok sayıda araca çarptı. Araçları sürükleyen tır, güçlükle durabildi.

Bunun üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi.

"BİR ANDA ORTALIK TOZ DUMAN OLDU"

Kazadan yaralı olarak kurtulan Hasan Boşnak, o anları anlattı. TIR’ın karşı şeritten üzerlerine doğru geldiğini söyleyen Boşnak, "Kırmızı ışıktaydık, karşımızdaki araçlar da kırmızı ışıktaydı. Bir anda ortalık toz duman oldu. Vitese takıp, ileri aracımı ileri atmak istedim, takana kadar geldi, biçti bizi.

Araçtan indiğimde arkamdaki kamyonun bizim arabanın üzerinde olduğunu gördüm. Bir araç yolun dışına çıkmıştı. Aracın içerisindeki adamı çıkarmak için çabaladım, çıkaramadım" dedi. Hasan Boşnak, İnegöl Devlet Hastanesi’ne gelerek, ayakta tedavi edildi. Kazayı görenler, TIR’ın karşı şeritten kornaya basarak çok hızlı geldiğini ifade etti.

KONTROLLÜ ULAŞIM

Olay nedeniyle ulaşıma kapanan yolun Bursa’ya gidiş şeridi, Ankara istikametine ters yönden kontrollü olarak ulaşıma açıldı. Bursa yönüne trafik ise alternatif yollardan sağlanıyor. Tır hariç kazaya karışan araçlar, çekicilere yüklenerek götürüldü. Halen kapalı olan Ankara istikametinde bulunan tırın kaldırılması için çalışmalar ise sürüyor.

"9 AĞIR YARALIMIZ VAR"

Bursa Valisi Yakup Canbolat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, freni arızalanan tırın kazaya neden olduğunu aktararak "9 ağır yaralımız var, diğerleri orta ve hafif. Şu anda yaralıların hepsine ulaşıldı ve hastanelere kaldırıldı. Kazaya 20 aracın karıştığını tespit ettik, yaralılar arasında tır sürücüsü de var. Sağlık durumu iyi." diye konuştu.

Kaza yerinde incelemeler yaptıklarını anlatan Canbolat, "Savcının incelemesinin ardından vefat eden vatandaşlarımızın cenazeleri de bölgeden kaldırıldı." dedi. Bu arada, bir iş yerinin güvenlik kamerasına tırın çok sayıda araca çarparak karşı şeride geçmesi yansıdı.

HAYATINI KAYBEDENLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Bursa’nın Kestel ilçesi Barakfakih mevkisinde meydana gelen kazada hayatını kaybeden 3 kişinin Basri Gümüş, Ahmet Ömeroğlu ve Semih Ural olduğu belirlendi. Çift yönlü olarak yaklaşık 4 saattir kapalı olan Bursa- Ankara karayolu, kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasıyla birlikte tek şeritten trafiğe açıldı. Ekiplerin yol üzerindeki temizlik çalışmaları devam ediyor.

TIR SÜRÜCÜSÜ GÖZ ALTINAALINDI

Öte yandan Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Şen ve Başsavcı Vekili Hasan Yalçın da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Olayın ardından Başsavcılıkça başlatılan kazayla ilgili soruşturma kapsamında, hafif yaralanan tır sürücüsü, tedavisinin ardından Kestel İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Soruşturmanın sürdürüldüğü, tırın bağlı olduğu şirket yöneticisinin de ifadesine başvurulabileceği, olayda ihmalinin bulunup bulunmadığının araştırılacağı bildirildi.

ÖLÜ SAYISI 4'E YÜKSELDİ

Ağır yaralılardan biri hastanede öldü Ayrıca Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne ağır yaralı olarak getirilen ve ameliyata alınan Recep Göler de yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Böylece ölü sayısı 4’e çıktı. Olay yerinde hayatını kaybeden Semih Ural’ın da doğum gününün yarın olduğu öğrenildi.



