Türkiye Bursa'da Türk bayrağını yere atıp ezen kişiye vatandaşlardan tepki

Bursa'da Türk bayrağını yere atıp ezen kişiye vatandaşlardan tepki

Türkiye

Bursa'da Türk bayrağını yere atıp ezen kişiye vatandaşlardan tepki

Bursa'da Türk bayrağını yere serip üzerine basan kişi vatandaşlar tarafından şikayet edilince gözaltına alındı. Gencin yabancı uyruklu olduğu ortaya çıkarken o anlar ise kameraya yansıdı.

12 Nisan 2021, Pazartesi 13:03 Son Güncelleme:
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Olay, dün merkez Osmangazi ilçesi, Emek Zekai Gümüşdiş Mahallesi, Gaziosmanpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Suriye uyruklu H.S., bir iş yerinin camından aldığı Türk Bayrağı'nı yere sererek üzerine bastı. Bunu gören vatandaşlar tepki gösterdi. Tepki üzerine H.S. bayrağı yerden kaldırdı. Olaya çevredeki esnaf da müdahale etti. Olay yerindeki vatandaşlardan U.T., H.S.'nin elindeki bayrağı aldı. U.T. tartışma sırasında H.S.'ye yumruk attı. H.S., tepkiler üzerine olay yerinden kaçtı.

'PSİKOLOJİK SORUNLARI VAR'

Yaşanan olayın ardından karakola giden U.T., H.S. hakkında şikayetçi oldu. Şikayet üzerine polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Şüphelinin kimliğini tespit eden Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, evine gitti. Evinde gözaltına alınan H.S., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Ailesinin, polise çocuklarının psikolojik sorunlarının bulunduğunu söylediği öğrenildi. H.S.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

H.S.'nin bayrağa bastığı anlar ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde H.S.’nin bayrağı yere serdikten sonra üzerine basıp beklediği, vatandaşın tepki göstermesi üzerine olay yerinden kaçtığı görüldü.

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