Türkiye Bursa'da vahşet! Babasını defalarca bıçaklayarak öldürdü

Bursa'da vahşet! Babasını defalarca bıçaklayarak öldürdü

Türkiye

Bursa'da vahşet! Babasını defalarca bıçaklayarak öldürdü

Bursa’da 33 yaşındaki şahıs, evde tartıştığı babasını birçok yerinden bıçakladı. Baba kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, şahıs polis tarafından gözaltına alındı.

02 Şubat 2022, Çarşamba 21:53 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Olay, saat 19.00 sıralarında Orhangazi ilçesi Arapzade Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerindeki bir apartmanda meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Muhammet Cem U. (33) evde babası Halil U. ile tartışmaya başladı.

Tartışma sonrasında Muhammet Cem U., mutfaktaki ekmek bıçağını alarak babasını karın boşluğundan birçok kez bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Halil U., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Ağır yaralanan yaşlı adam doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Babasını bıçaklayarak öldüren Muhammet Cem U. ise polis ekipleri tarafından evde gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğüne götürülen zanlının ifadesi işlemleri devam ederken, Orhangazi Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekipleri evde inceleme yaptı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BURSA (İHA)

İlgili Haberler
Yer: İstanbul! Polis ekipleri tek tek arama yaptıKar yağışı İstanbul sınırında! Meteoroloji ve valilik uyardı


Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Bir af gecesi ve 'yedek lastik' öyküsü
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Avrupalıymış
Rauf Tamer
Şirin Sever
Ne pis depresyonmuş seninki Serdar Ortaç!
Şirin Sever
Hakan Çelik
80 bin kişilik teknoloji ordusunun başarısı: Savunmada ihracat rekoru
Hakan Çelik
Banu Şen
Adana'nın hafızası: Seyhan
Banu Şen
Erkut Can
Nezarete düşüren menekşe gözlü kız
Erkut Can
Murat Gülderen
Sevgililerden hediye tüyoları
Murat Gülderen
Murat Çelik
Bir kar yağdı böyle oldu
Murat Çelik
Büşra Özbelli
Berfin Özek'in yüzüne kezzap atan kişiyle evlenme nedeni
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Yer: İstanbul! Polis ekipleri tek tek arama yaptı