Türkiye Bursa'da vatandaşlar yasağa 2 gün kala sokağa akın etti

Bursa'da vatandaşlar yasağa 2 gün kala sokağa akın etti

Türkiye

Bursa'da vatandaşlar yasağa 2 gün kala sokağa akın etti

Bursa'da vatandaşlar sokağa çıkma yasağına 2 gün kala çarşı ve pazara akın etti. Pazara gidenler sosyal mesafeyi korumaması dikkat çekti.

14 Mayıs 2020, Perşembe 14:14 Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla, 14 büyükşehir ve Zonguldak'ta, Cuma günü saat 24.00'ten itibaren geçerli olacak 4 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Bursa'da, yasağa günler kala evlerindeki temel ihtiyaçlarını karşılamak isteyenler, çarşı ve pazarları doldurdu.



Tarihi Kapalı Çarşı, Cumhuriyet Caddesi ve Tuzpazarı'nda yoğunluk oluşturanların sosyal mesafe kuralına uymadığı gözlendi. 



 Maskesiz olarak pazara gelenler ise polis ve zabıta ekipleri tarafından uyarıldı.

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