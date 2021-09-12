Türkiye Bursa'da zeytinlikte yangın!

Bursa'da zeytinlikte yangın!

Türkiye

Bursa'da zeytinlikte yangın!

Bursa’nın Gemlik ilçesindeki zeytinlikte yangın çıktı. Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

12 Eylül 2021, Pazar 13:18 Son Güncelleme:
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Gemlik ilçesinde Gemlik Devlet Hastanesi'nin arka sırtlarında yer alan zeytin ağaçlarının bulunduğu alanda, saat 12.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bölgeden dumanların yükselmesi üzerine durumu fark eden çevredekiler, polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri, arazözlerle yangına karadan müdahale etti. Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait helikopterle de yangını söndürme çalışmalarına havadan destek veriliyor.

Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.

Kazım BULUT/DHA


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