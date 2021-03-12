Türkiye Bursa'da TIR araçların arasına daldı, yaralılar var

Bursa'da TIR araçların arasına daldı, yaralılar var

Türkiye

Bursa'da TIR araçların arasına daldı, yaralılar var

Bursa'nın Kestel ilçesi Barakfaki mevkiinde freni boşalan TIR'ın, önünde seyreden araçlara çarpması sonucu meydana gelen kazada yaralılar olduğu bildirildi. Olay yerine çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi.

12 Mart 2021, Cuma 18:00 Son Güncelleme:
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Bursa'nın Kestel ilçesi Barakfaki mevkiinde freni boşalan TIR'ın, önünde seyreden araçlara çarpması sonucu meydana gelen kazada yaralılar olduğu bildirildi. Olay yerine çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi.

Bursa-Ankara kara yolunun Kestel ilçesi mevkisinde meydana gelen zincirleme kaza nedeniyle bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Alınan bilgiye göre, Barakfakih mevkisinde freni arızalanan tır, yolun karşı şeridine geçerek çok sayıda araca çarptı. Araçları sürükleyen tır, güçlükle durabildi.

Bunun üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi.

"15-20 aracı ezdi"

Bursa Valisi Yakup Canbolat, AA muhabirine, ilk belirlemelere göre freni boşalan tırın 15-20 aracı ezdiğini belirterek, "Bölgede yaralılar var. AFAD ve itfaiye ekipleri bölgede. Durum netleşince gerekli açıklamaları yapacağız." dedi.


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