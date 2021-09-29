Türkiye Bursa'daki feci kaza kamerada! 30 metre savruldular

Bursa'daki feci kaza kamerada! 30 metre savruldular

Türkiye

Bursa'daki feci kaza kamerada! 30 metre savruldular

Bursa'da, iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi.

29 Eylül 2021, Çarşamba 19:24 Son Güncelleme:
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Kaza, saat 17.00 sıralarında İnegöl ilçesi Alanyurt yolunda meydana geldi. Mahir Acar (23) yönetimindeki 16 NG 420 plakalı otomobil, yan yoldan çıkan Davut Eren’in (69) kullandığı 16 JY 015 plakalı otomobile yandan çarptı.

Çarpışmanın şiddetiyle otomobiller, yaklaşık 30 metre savruldu. Kazada sürücüler ile Ruhiye Eren (62), Nursel Ayma (19) ve Zeynep Ayma (45) yaralandı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücü Davut Eren ile Zeynep Ayma, ekiplerin müdahalesiyle bulundukları yerden kurtarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerince kaza yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

Öte yandan, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa) (DHA)

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