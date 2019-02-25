Kervansaray Holding'e ait Bursa Osmangazi'de yer alan Kervansaray Otel icradan satışa çıkarıldı.

Toplam 9.003,39 metrekare alan üzerindeki otel, “Eski kaplıca namıyla maruf hamam ve beş yıldızlı turistik otel” vasıflı olarak belirlenmiş durumda.

1990 YILINDA İNŞA EDİLMİŞTİ

Bursa, Osmangazi, Kükürtlü Mahallesi'nde yer alan eski kaplıca ve 5 yıldızlı otel olarak anılan Kervansaray Otel, 1990 yılında inşa edildi.

2 bodrum kat, zemin kat, 3 normal kat ve 1 terastan meydana gelen otelde, donanımlı bir SPA & wellness merkezi, spor merkezi ile çeşitli toplantılara ev sahipliği yapabilecek çok amaçlı toplantı salonları yer alıyor.

5 restoran ve 4 barın hizmet verdiği otelde, 30 kişiden 600 kişiye kadar her tür organizasyona uygun, çok amaçlı kullanabilen salonlar da bulunuyor.

2017'DE DE SATIŞA ÇIKARILMIŞTI

Bursa Kervansaray Termal Otel, 2017 yılında da 53 milyon 610 bin TL'den satışa çıkarılmıştı. Satışa çıkarıldığı dönemde Alman Aareal Bank'ın alacakları söz konusuydu.

Satış duyurusunun ardından 24 Ocak 2017 tarihinde şirket KAP’a; ‘Şirketimizin kreditör bankalarından biri olan Aareal Bank AG tarafından gönderilen 64.604.686,41 EURO tutarında " İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yolu İle Takipte İcra Emri" ne ilişkin olarak yapılan takip ile ilgili olarak; Şirketimizin aktifine kayıtlı Kervansaray Bursa Termal Otel binası, Bursa 7. İcra Dairesi tarafından toplam 53.610.720 TL bedelle satışa çıkarıldığı ve 31.01.2017 günü açık artırma usulü ile satışın gerçekleşeceğini duyurmuştuk. Bursa Termal Otel ile ilgili bugün gerçekleşecek olan icra satışı, Bursa Kültür Varlıkları Koruma Kurulu'nun izninin alınmaması ve yapılan istinaf başvurusunun sonucunun beklenmesi gerektiğinden mahkeme kararı ile düşmüştür’ açıklamasında bulunmuştu. (Hürriyet)