Türkiye Bursa'daki sel felaketinde hayatını kaybeden 4 kişinin cenazeleri defnedildi

Bursa'daki sel felaketinde hayatını kaybeden 4 kişinin cenazeleri defnedildi

Türkiye

Bursa'daki sel felaketinde hayatını kaybeden 4 kişinin cenazeleri defnedildi

Bursa'nın Kestel ilçesinde sel sularına kapılarak yaşamını yitiren aynı aileden 4 kişinin cenazesi, memleketleri Bingöl'de toprağa verildi.

23 Haziran 2020, Salı 20:22 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Kayacık Mahallesi'nde sel sularına kapılan 5 kişiden Ahmet, eşi Türkan, kızı Medine ve annesi Nazime Bilen'in cenazesi, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin tahsis ettiği araçla Bingöl merkeze bağlı Gözeler köyü Haraba mezrasına getirildi. Cenazeleri karşılayan aile bireyleri gözyaşlarını tutamadı.

Mezarlıkta İl Müftüsü Ahmet Süzen tarafından kıldırılan cenaze namazına Vali Kadir Ekinci, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Abdurrahman Başbuğ, aile yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Cenazeler, Türkçe ve Zazaca ağıtlarla yana yan defnedildi.

AA


İlgili Haberler
Bursa'daki selde can veren Kader Akbaba'nın cenazesini Bakan Soylu omuzladıBursa'da sel: 2 kişi hayatını kaybetti


Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Baroların meselesi bir savunma meselesidir
Oral Çalışlar
Hakan Çelik
Akdeniz çok ısındı
Hakan Çelik
Büşra Özbelli
İnanç ve kuşku mevsimi: Karantina günleri
Büşra Özbelli
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER 23 Haziran 2020 corona virüs tablosu: Türkiye'de corona virüste son durum