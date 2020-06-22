Akbaba'nın cenazesi, Kestel Devlet Hastanesindeki işlemlerinin ardından Dudaklı Mahallesi Mezarlığı'na getirildi.

Törene, Kader Akbaba'nın ailesi ve yakınları, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bursa Valisi Yakup Canbolat, bazı milletvekilleri ile vatandaşlar katıldı. Bakanlar Soylu ve Pakdemirli, baba Recep Akbaba'ya taziyelerini iletti.

Akbaba'nın cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında defnedildi.

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Dudaklı Mahallesi'nde engelli Kader Akbaba'nın cesedine ulaşılmış, Kayacık Mahallesi'nde de sel sularına kapılan 5 kişiden 4'ünün cansız bedenleri çıkarılmıştı.

#olayıngeçmişi

Bursa'da, dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle Kestel ilçesinde sağanak ve dolu nedeniyle bazı dereler taştı. Narlıdere, Dudaklı ve Kayacık mahallelerinde ise taşan sular, araç ve tarım aletlerini sürükledi. Tarım arazileri, sular altında kalırken, bazı ağaçlar devrildi, yolları ise su bastı.

Sağanak sonrası oluşan sel felaketinden hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi. 5 kişiden 4'ünün ise aynı aileden olduğu ortaya çıktı.







