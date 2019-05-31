Geçen ay 1000’in üzerinde istihdam talebi toplayan BTSO, bu kez 10 bin kişilik istihdam talebi için iş arayanlarla işverenleri bir araya getirdi.

İbrahim Burkay, Bursa iş dünyasının 2017 yılında 83 bin kişilik ilave istihdam sağladığına da vurgu yaptı.

YENİ KAPILAR AÇILDI

Bursa’nın önde gelen 25 firmasının katıldığı işçi işveren buluşmasında firma temsilcileri gün boyunca iş arayan vatandaşlarla iş görüşmeleri gerçekleştirdi. BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Bursa’yı ve Türkiye’yi daha güçlü bir geleceğe hazırlamak amacıyla yeni iş kapıları açmaya devam ettiklerini söyledi.