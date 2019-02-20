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Bursalı öğrencilerden örnek hareket: 10 bin adet toplayıp...

Bursa Orhangazi 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi'nde okuyan öğrenciler topladıkları 10 bin adet mavi kapağı Orhangazi Sakatlar Derneği’ne teslim etti

20 Şubat 2019, Çarşamba 11:55
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Bursalı öğrencilerden örnek hareket: 10 bin adet toplayıp...

Orhangazi 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi öğrencileri, okulda mavi kapak kampanyası başlattı.

Kısa sürede 10 bin adet mavi kapak toplayan öğrenciler, bunları Orhangazi Sakatlar Derneği Başkanı Emrullah Akçay’a teslim etti.

Emrullah Akçay öğrencilerin duyarlı yaklaşımlarından dolayı takdiri hak ettiğini belirtti ve teşekkür etti.

Hasan BOZBEY/DHA

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