Bursalı öğrencilerden örnek hareket: 10 bin adet toplayıp...

Orhangazi 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi öğrencileri, okulda mavi kapak kampanyası başlattı.

Kısa sürede 10 bin adet mavi kapak toplayan öğrenciler, bunları Orhangazi Sakatlar Derneği Başkanı Emrullah Akçay’a teslim etti.

Emrullah Akçay öğrencilerin duyarlı yaklaşımlarından dolayı takdiri hak ettiğini belirtti ve teşekkür etti.

Hasan BOZBEY/DHA