Futbol Bursaspor, Ali Akman'ın sözleşmesini feshetti

Bursaspor, Ali Akman'ın sözleşmesini feshetti

Futbol

Bursaspor, Ali Akman'ın sözleşmesini feshetti

Bursaspor daha önce kadro dışı bıraktığı 18 yaşındaki Ali Akman'la yolları ayırdı. Genç oyuncu sezon sonunda katılmak üzere Eintracht Frankfurt'la anlaşmıştı.

02 Mart 2021, Salı 15:20 Son Güncelleme:
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Spor Toto 1'inci Lig ekibi Bursaspor'da, Ali Akman'ın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiği bildirildi.

Sezon sonu sözleşmesi biten ve Almanya Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt ile ön protokol imzalayan Ali Akman'ın Bursaspor ile olan sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.

18 yaşındaki forvet, Alman ekibiyle ön protokol imzalamasının ardından yeşil-beyazlı kulüp tarafından kadro dışı bırakılmıştı.

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