Bursaspor Fenerbahçe maçı başladı

Milli maç arasını avantajlı kullanmak isteyen Bursaspor ve Fenerbahçe, hazırlık maçında karşı karşı karşıya geliyor

08 Eylül 2019, Pazar 21:16
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Bursaspor Fenerbahçe maçı başladı

Bazı oyuncuları Milli Takım kampında ye alan Fenerbahçe, Bursaspor karşısında geriye kalan oyuncularıyla sahada. 

İLK YARI SONUCU

Bursaspor 2-0 Fenerbahçe

3' Burak Altıparmak

43' Burak Kapacak

İLK 11'LER

Bursaspor: Çağlar, Latovlevici, Shehu, Cüneyt, Rüştü, Aykut, Burak, Emirhan, Igor, Burak, Kubilay.

Fenerbahçe: Harun, Serdar Aziz, Jailson, Murat Sağlam, Tolga, Luiz Gustavo, Tolgay, Alper, Rodrigues, Kruse, Mevlüt Erdinç.



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