Bursaspor Fenerbahçe maçı başladı
Milli maç arasını avantajlı kullanmak isteyen Bursaspor ve Fenerbahçe, hazırlık maçında karşı karşı karşıya geliyor
Bazı oyuncuları Milli Takım kampında ye alan Fenerbahçe, Bursaspor karşısında geriye kalan oyuncularıyla sahada.
İLK YARI SONUCU
Bursaspor 2-0 Fenerbahçe
3' Burak Altıparmak
43' Burak Kapacak
İLK 11'LER
Bursaspor: Çağlar, Latovlevici, Shehu, Cüneyt, Rüştü, Aykut, Burak, Emirhan, Igor, Burak, Kubilay.
Fenerbahçe: Harun, Serdar Aziz, Jailson, Murat Sağlam, Tolga, Luiz Gustavo, Tolgay, Alper, Rodrigues, Kruse, Mevlüt Erdinç.