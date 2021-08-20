Futbol Bursaspor, Fenerbahçe’den Uğur Kaan Yıldız’ı kiraladı

Bursaspor, Fenerbahçe’den Uğur Kaan Yıldız’ı kiraladı

Futbol

Bursaspor, Fenerbahçe’den Uğur Kaan Yıldız’ı kiraladı

Bursaspor, Fenerbahçe’nin genç savunma oyuncusu Uğur Kaan Yıldız’ı kiralık olarak kadrosuna kattı.

20 Ağustos 2021, Cuma 18:35 Son Güncelleme:
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Bursaspor Kulübü’nden yapılan açıklamada, 19 yaşındaki savunma oyuncusunun transferi konusunda anlaşmaya varıldığı belirtilerek, yeşil beyazlı forma altında başarı dileğinde bulunuldu. Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla U19 Süper Ligi’nde mücadele veren genç oyuncu, Play-Off dahil olmak üzere toplamda 21 maça çıkarken, 1 gol ve 3 asist gerçekleştirdi. Genç savunmacı, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe A Takımı’nın Ziraat Türkiye Kupası’nda oynadığı Sivas Belediye karşılaşmasında da tam süre aldı.

DHA

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