Bursaspor, Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti

Bursaspor, ülkemizde ve dünya çocuklarına farkındalık oluşturmak için oynanan hazırlık maçında sahasında Fenerbahçe ile karşılaştı. Müsabaka, ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi

08 Eylül 2019, Pazar 21:16 Son Güncelleme:
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Bursaspor, Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti

Bursaspor 2-0 Fenerbahçe 1

86' Mevlüt Erdinç

İLK YARI SONUCU

Bursaspor 2-0 Fenerbahçe

3' Burak Altıparmak

43' Burak Kapacak

İLK 11'LER

Bursaspor: Çağlar, Latovlevici, Shehu, Cüneyt, Rüştü, Aykut, Burak, Emirhan, Igor, Burak, Kubilay.

Fenerbahçe: Harun, Serdar Aziz, Jailson, Murat Sağlam, Tolga, Luiz Gustavo, Tolgay, Alper, Rodrigues, Kruse, Mevlüt Erdinç.



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