Bursaspor, Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti
Bursaspor, ülkemizde ve dünya çocuklarına farkındalık oluşturmak için oynanan hazırlık maçında sahasında Fenerbahçe ile karşılaştı. Müsabaka, ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi
Bursaspor 2-0 Fenerbahçe 1
86' Mevlüt Erdinç
İLK YARI SONUCU
Bursaspor 2-0 Fenerbahçe
3' Burak Altıparmak
43' Burak Kapacak
İLK 11'LER
Bursaspor: Çağlar, Latovlevici, Shehu, Cüneyt, Rüştü, Aykut, Burak, Emirhan, Igor, Burak, Kubilay.
Fenerbahçe: Harun, Serdar Aziz, Jailson, Murat Sağlam, Tolga, Luiz Gustavo, Tolgay, Alper, Rodrigues, Kruse, Mevlüt Erdinç.