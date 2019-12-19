Bursaspor, İbrahim Üzülmez ile anlaştı

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, teknik direktörlük görevi için İbrahim Üzülmez ile anlaştı.

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Bursaspor, İbrahim Üzülmez ile anlaştı

Teknik direktör Yalçın Koşukavak ile yollarını ayıran Bursaspor, takımın başına İbrahim Üzülmez’i getirdi.

Bursaspor Kulübü'nün teknik direktör arayışları sonuçlandı. Yeşil-beyazlı kulüp, teknik direktörlük için İbrahim Üzülmez ile prensip anlaşmasına vardı. Kulüpten yapılan duyuruda Üzülmez ile yarın Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde sözleşme imzalanacağı ifade edildi.


Gürkan DURAL/BURSA(DHA)

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