Bursaspor, İbrahim Üzülmez ile anlaştı
TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, teknik direktörlük görevi için İbrahim Üzülmez ile anlaştı.
Teknik direktör Yalçın Koşukavak ile yollarını ayıran Bursaspor, takımın başına İbrahim Üzülmez’i getirdi.
Bursaspor Kulübü'nün teknik direktör arayışları sonuçlandı. Yeşil-beyazlı kulüp, teknik direktörlük için İbrahim Üzülmez ile prensip anlaşmasına vardı. Kulüpten yapılan duyuruda Üzülmez ile yarın Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde sözleşme imzalanacağı ifade edildi.
https://twitter.com/BursasporSk/status/1207671530722865154
Gürkan DURAL/BURSA(DHA)