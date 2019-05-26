Bursaspor küme düştü
Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Evkur Yeni Malatyaspor'u sahasında 2-1 mağlup eden Bursaspor, diğer maçlarda alınan sonuçlara göre küme düştü
Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Evkur Yeni Malatyaspor-Bursaspor maçı, konuk ekibin 2-1'lık üstünlüğüyle sona erdi.
4. dakikada konuk ekip Bursaspor öne geçti. Furkan Soyalp'in sağdan ortasında arka direkte Yeni Malatyasporlu Chebake ile birlikte yükselen Yusuf Erdoğan'ın kafayla vurduğu top ağlara gitti: 0-1.
9. dakikada Kamara, sağ kanattan ceza sahası içerisine kadar sürdüğü topu altıpasın üzerine ortaladı. Defans oyuncularının uzaklaştırmaya çalıştığı meşin yuvarlakla buluşan Ahmet Ildiz'in vuruşunda top savunmaya çarparak kornere çıktı.
20. dakikada konuk ekip farkı ikiye çıkardı. Aytaç Kara'nın ceza sahası içerisinde pasıyla topu alan Umut Nayir'in penaltı noktasından vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-2.
35. dakikada Mustafa Akbaş'a, rakibi Umut Nayir ile girdiği ikili mücadelede topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle maçın hakemi Ali Palabıyık tarafından kırmızı kart gösterildi.
40. dakikada Pereira'nın ceza sahası gerisinden şutunda kaleci Okan Kocuk gole izin vermedi.
Karşılaşma, Bursaspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.
AA